Herrera saca pecho: “Cerramos una legislatura de trabajo y entendimiento”

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, cerró la primera legislatura del segundo periodo ordinario destacando una gestión basada en el diálogo y la política de entendimiento, pese a los tropiezos iniciales por la conformación de las comisiones.

Según Herrera, se aprobaron 40 proyectos de ley en tercer debate, de los cuales 18 ya fueron sancionados como leyes de la República, lo que calificó como una legislatura “eficiente y de trabajo continuo”.

El jefe del Legislativo aseguró que el fin de la huelga educativa, los acuerdos con el Mercosur, y el impulso a la economía con los intereses preferenciales de vivienda son resultados de esa política de consenso.

“Hoy cerramos una etapa importante con la satisfacción del deber cumplido, convencidos de que los avances logrados nacen del diálogo y la voluntad de servir al país”, expresó Herrera ante el pleno.

Entre los logros legislativos también mencionó la modernización del Código Procesal Penal, la creación del Sistema Nacional de Ofensores Sexuales, y reformas a Pandeportes y al programa de Alto Rendimiento Deportivo.

Herrera adelantó que en la próxima legislatura, que inicia el 2 de enero de 2026, seguirán los debates sobre más de 85 proyectos pendientes y sobre las propuestas anticorrupción que exige la ciudadanía.