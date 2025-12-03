Herreranos madrugan por su bolsa navideña en el segundo día de ferias

Parita, Herrera. – El sol aún no asomaba cuando cientos de familias comenzaron a llegar a la Plaza Coloniada de Parita, en Herrera con la esperanza de recibir su bolsa navideña.

Algunos caminaban desde otras comunidades, otros llegaron en carro, pero todos compartían la misma emoción: asegurarse de que nadie en su hogar se quede sin productos para estas fiestas.

Entre la multitud, se podía ver a abuelos, madres cargando a sus hijos pequeños, y jóvenes. Gente de todas las edad, unos formando y otros acompañando.

Según reportes, no hubo inconvenientes y los compradores hicieron sus filas en paciencia y sin juega vivo.

Nilo Murillo, director nacional del IMA, recorrió los puestos supervisando la distribución. Su equipo se encargaba de que la industria nacional tuviera presencia y que los productos llegaran en perfecto estado.

En los 14 puntos de atención de la provincia, la dinámica fue la misma. Se brindó atención especial a personas con discapacidad y adultos mayores, cumpliendo con las normas de una bolsa por cédula, para que todos los hogares puedan beneficiarse.

Las ferias navideñas continuarán hoy en Parita, Santa María, Tonosí, Cabuya,

Este es el segundo día de Naviferias en Herrera, Los Santos, Panamá Este.

y Chepo, y se recuerda a los asistentes llevar su cédula y bolsa reutilizable.