Hogar María Auxiliadora de Chitré retoma funciones como albergue estudiantil

Luego de la polémica generada por la utilización del Hogar María Auxiliadora de Chitré como albergue temporal para diez jóvenes adultos con discapacidad provenientes del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, el lugar retomará sus funciones habituales como albergue para niñas y adolescentes durante la temporada escolar.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que a partir del miércoles 11 de marzo el centro volverá a recibir a estudiantes que permanecerán allí durante el periodo lectivo 2026.

La utilización del hogar para albergar temporalmente a estos jóvenes fue fuertemente cuestionada por sectores de la comunidad, situación que incluso provocó acciones de protesta en la ciudad de Chitré.

Ante la presión ciudadana, las autoridades gestionaron un nuevo espacio para esta población, por lo que los jóvenes fueron posteriormente trasladados a un centro ubicado en la provincia de Coclé, donde continuarán recibiendo atención.

Previo al reinicio de sus funciones como albergue escolar, el personal realizó labores de limpieza y reorganización del mobiliario, además de trabajar en la reconexión de los equipos del salón de cómputo, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para las estudiantes que residirán en el lugar durante el año escolar.

Muchas de estas adecuaciones también fueron necesarias para mantener condiciones de seguridad y funcionamiento mientras el hogar sirvió como espacio de acogida temporal para los jóvenes adultos con problemas de salud y discapacidad.