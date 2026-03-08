Nacional - 08/3/26 - 03:58 PM

Hogar María Auxiliadora de Chitré retoma funciones como albergue estudiantil

A partir del miércoles 11 de marzo el centro volverá a recibir a estudiantes que permanecerán allí durante el periodo lectivo 2026.

 

Por: Thays Domínguez/Crítica -

Luego de la polémica generada por la utilización del Hogar María Auxiliadora de Chitré como albergue temporal para diez jóvenes adultos con discapacidad provenientes del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, el lugar retomará sus funciones habituales como albergue para niñas y adolescentes durante la temporada escolar.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que a partir del miércoles 11 de marzo el centro volverá a recibir a estudiantes que permanecerán allí durante el periodo lectivo 2026.

La utilización del hogar para albergar temporalmente a estos jóvenes fue fuertemente cuestionada por sectores de la comunidad, situación que incluso provocó acciones de protesta en la ciudad de Chitré.

Ante la presión ciudadana, las autoridades gestionaron un nuevo espacio para esta población, por lo que los jóvenes fueron posteriormente trasladados a un centro ubicado en la provincia de Coclé, donde continuarán recibiendo atención.

Previo al reinicio de sus funciones como albergue escolar, el personal realizó labores de limpieza y reorganización del mobiliario, además de trabajar en la reconexión de los equipos del salón de cómputo, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para las estudiantes que residirán en el lugar durante el año escolar.

Muchas de estas adecuaciones también fueron necesarias para mantener condiciones de seguridad y funcionamiento mientras el hogar sirvió como espacio de acogida temporal para los jóvenes adultos con problemas de salud y discapacidad.

Te puede interesar

Hogar María Auxiliadora de Chitré retoma funciones como albergue estudiantil

Hogar María Auxiliadora de Chitré retoma funciones como albergue estudiantil

 Marzo 08, 2026
Bomberos de Veraguas exigen sanciones contra responsables de incendios

Bomberos de Veraguas exigen sanciones contra responsables de incendios

 Marzo 08, 2026
Crisis del agua en Chitré : Idaan asegura que el sistema mejora

Crisis del agua en Chitré : Idaan asegura que el sistema mejora

 Marzo 08, 2026
Paridad de mujeres sigue baja en política y empresas en Panamá

Paridad de mujeres sigue baja en política y empresas en Panamá

 Marzo 08, 2026
Control de fronteras, clave contra el crimen en cumbre regional

Control de fronteras, clave contra el crimen en cumbre regional

 Marzo 08, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros
Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca
Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo

Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo