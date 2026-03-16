Nacional - 16/3/26 - 12:00 AM

‘Hormiguitas’ y demás recolectores de basura podrían tener más seguridad y capacitación, de aprobarse ley

Un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional plantea profesionalizar y mejorar las condiciones laborales de las damas de barrido (las hormiguitas), los recolectores de basura y otros trabajadores dedicados al manejo de residuos en Panamá.

La propuesta busca establecer un marco legal que les brinde mayor seguridad en el trabajo, capacitación constante y mejores condiciones para desempeñar una labor esencial para la salud pública y la protección del ambiente.

Según la exposición de motivos, estos trabajadores suelen enfrentar condiciones precarias y están expuestos de forma permanente a riesgos físicos, químicos y biológicos, muchas veces sin el equipo de protección adecuado ni la formación necesaria en seguridad ocupacional.

El proyecto también propone la creación de un manual obligatorio de procedimientos para el manejo de residuos, que sería elaborado por la Autoridad de Aseo y aplicado por las empresas que prestan el servicio en los municipios. Además, contempla programas de capacitación continua y la creación de un escalafón laboral y salarial basado en la experiencia, la formación y las certificaciones del personal.

Entre otras medidas, la iniciativa incluye evaluaciones médicas periódicas, la entrega de uniformes y equipos adecuados, y la implementación de protocolos de seguridad en zonas consideradas de alto riesgo, con apoyo de la Policía Nacional.

El anteproyecto será analizado este lunes 16 de marzo en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

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