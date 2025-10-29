Huracán Melissa deja a Panamá en vilo: Evacuaciones, daños y más lluvias

Los efectos indirectos del Huracán Melissa siguen impactando al país, dejando a su paso varias emergencias y afectaciones en diversas provincias.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha emitido un informe detallado de las acciones de respuesta realizadas en las últimas horas ante la persistente lluvia y los desastres provocados por el fenómeno climático.

Chiriquí

En la provincia de Chiriquí, específicamente en el sector de Majagual, distrito de Barú, alrededor de 32 familias, sumando un total de 131 personas, fueron evacuadas preventivamente hacia el albergue ubicado en el estadio Glorias Deportivas Baruenses.

La situación sigue siendo crítica, ya que el nivel del agua se mantiene elevado, y las autoridades están a la espera de una evaluación de daños.

Comarca Ngäbe Buglé

La comarca Ngäbe Buglé también ha reportado daños. En el distrito de Besikó, específicamente en la comunidad de Alto Mango, se realizaron labores preventivas para proteger a la población. Se instaló una cinta perimetral en el zarzo peatonal que conecta al poblado, ya que la estructura presenta daños y representa un riesgo para los residentes de la zona.

Panamá- San Miguelito

En la capital, unidades del Sinaproc intervinieron en el corregimiento de Omar Torrijos, en el sector de Tinajita 2, donde un árbol cayó sobre una vivienda. Aunque se registraron daños parciales en el techo de la casa, no hubo víctimas que lamentar. Los equipos de rescate se encargaron de despejar el área de inmediato.

Herrera

En la provincia de Herrera, las autoridades locales, junto al Ministerio de Vivienda, continúan atendiendo emergencias relacionadas con desprendimientos de techos, deslizamientos de tierra y viviendas afectadas. En los distritos de Ocú, Las Minas y Pesé, se mantiene un monitoreo constante de los ríos y se realizan evaluaciones de los daños ocasionados por las lluvias.

Respuesta Humanitaria

El Ministerio de Gobierno ha coordinado esfuerzos con las autoridades provinciales para distribuir ayuda humanitaria a las familias más afectadas por las intensas lluvias en diversas regiones del país.

Pronóstico del tiempo para este miércoles

El pronóstico del tiempo para el miércoles 29 de octubre indica que en las primeras horas de la mañana se prevé cielo nublado con lluvias, principalmente en la región occidental, que incluye las costas de Chiriquí, el sur de Veraguas, el Golfo de Panamá, Darién y la comarca Emberá. También se esperan lluvias aisladas en Panamá Este, Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé y sectores de la Costa Abajo de Colón.

Por la tarde, debido al calentamiento diurno, se producirán aguaceros y tormentas, especialmente en Chiriquí, Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Panamá Oeste (principalmente al norte), Darién, comarca Emberá, comarca Guna Yala y sectores de Colón. Para el resto del país, se esperan aguaceros aislados.

Durante la noche, las lluvias continuarán, principalmente en Chiriquí, Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé, Panamá Oeste, sectores de Coclé, Panamá Este, Darién y comarca Guna Yala.

Se mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias significativas, por lo que las autoridades recomiendan precaución debido a los suelos saturados y el riesgo de deslizamientos.

La situación sigue siendo monitoreada de cerca, y las autoridades piden a la población estar alerta a los cambios en el clima y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.