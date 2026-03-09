Iglesia Católica donaría terreno para fortalecer albergues del SENNIAF

La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, reveló que la Iglesia Católica evalúa la donación de un terreno al Estado panameño. Este aporte busca fortalecer la atención de menores bajo la protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), en respuesta a la crítica situación que atraviesa el sistema de acogida.

Alianza entre el Despacho de la Primera Dama y la Iglesia

Cohen de Mulino detalló que sostuvo una conversación clave con el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien manifestó su profunda preocupación por el estado actual de la niñez en riesgo.

“Monseñor Ulloa estaba más preocupado que yo. Él se sintió muy mal con lo que pasó y nos planteó soluciones. Creo que, primero Dios, nos va a facilitar un terreno”, expresó la primera dama durante una entrevista en el programa Debate Abierto.

De concretarse este traspaso, el terreno sería administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). El objetivo principal es robustecer la infraestructura estatal para responder con inmediatez ante emergencias que involucren a menores que requieren protección especial.

La crisis de cupos en los albergues

La primera dama reconoció las graves dificultades que enfrenta el sistema actual, especialmente cuando los albergues en Panamá se niegan a recibir nuevos casos.

“A veces los centros de protección no quieren recibir a los muchachos. A pesar de que el Gobierno Nacional les brinda apoyo financiero, alegan falta de espacio o incapacidad para asumir la responsabilidad de casos complejos”, señaló la funcionaria.

El llamado a la solidaridad del presidente Mulino

Estas declaraciones se dan tras el reciente llamado del presidente José Raúl Mulino, quien instó a la solidaridad ciudadana tras los incidentes reportados en Chitré. Dicho evento puso bajo la lupa las deficiencias del Estado en la custodia y bienestar de los menores.

Finalmente, Cohen de Mulino elogió la labor de quienes dedican su vida al cuidado de la infancia vulnerable, calificándolo como un compromiso que requiere gran valentía y que es fundamental para superar la crisis de albergues.