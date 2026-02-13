Nacional - 13/2/26 - 10:38 AM

Iglesia dice que el padre Cosca no está sancionado, solo jubilado

La Iglesia intenta bajar las aguas tras un video en el que se observa al padre Cosca oficiando una misa.

 

Por: Redacción / Critica -

La misa fue en el Vaticano, el video rodó en redes y el comentario se soltó en la calle. Por eso la Arquidiócesis de Panamá emitió un comuncado explicando la participación del presbítero David Cosca Restrepo en una celebración religiosa dentro de la Basílica de San Pedro

La Iglesia indica que el sacerdote no está suspendido, no existe castigo ni medida disciplinaria en su contra y sí puede oficiar misa.

La Arquidiócesis explica que Cosca no tiene ningún impedimento canónico que le prohíba celebrar la Eucaristía u otros actos propios del sacerdocio. Todo está dentro de la norma vigente de la Iglesia.

Lo que sí hay es retiro por edad. El sacerdote ya cumplió 75 años, el límite que marca el derecho eclesiástico para dejar los cargos pastorales activos. Por eso ya no está al frente de parroquias ni cumple funciones diarias. Está jubilado, como tantos curas, indica el comunicado.

Desde la Arquidiócesis también aclaran que el sacerdote ya no ocupa cargos ni representa oficialmente a la Iglesia panameña. No administra, no decide y no habla en nombre de la institución. Su condición actual es la de un sacerdote retirado, sin responsabilidades formales.

Sobre la peregrinación y la misa en Roma, la Iglesia fue tajante: fue una participación personal, hecha por cuenta propia. No hubo misión oficial, ni encargo, ni respaldo institucional. En otras palabras, no estaba representando a la Arquidiócesis.

Sobre la peregrinación donde fue visto, la igflesia indica que fue una participación personal, hecha por cuenta propia. No hubo misión oficial, ni encargo, ni respaldo institucional. Nada que ver con funciones formales de la Arquidiócesis.

Febrero 13, 2026

