IMA ajusta horarios en tiendas permanentes para facilitar compras en Naviferias
Según la entidad, las aperturas serán del 2 al 5 de diciembre en horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Debido a la realización de las Naviferias, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el ajuste de horarios en las tiendas permanentes .
Tiendas en Panamá
En Silos Pan de Azúcar y Frigorífico San Antonio: 2,3,4,5 de diciembre
Bingos Nacionales: 2, 3 y 5 de diciembre
Panamá Oeste
Merca La Chorrera: 2,3,4 y 5 de diciembre.
Bocas del Toro:
Agencia del IMA: 4 de diciembre
Herrera:
Merca Chitré: 5 de diciembre
El IMA destaca que el resto de las tiendas permanecerán cerradas durante este período; el horario del 9 al 12 de diciembre será anunciado en los próximos días.