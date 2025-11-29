Nacional - 29/11/25 - 04:37 PM

IMA ajusta horarios en tiendas permanentes para facilitar compras en Naviferias

Según la entidad, las aperturas serán del 2 al 5 de diciembre en horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

 

Por: Redacción/Crítica -

Debido a la realización de las Naviferias, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el ajuste de horarios en las tiendas permanentes .

Tiendas en Panamá

En Silos Pan de Azúcar y Frigorífico San Antonio: 2,3,4,5 de diciembre

Bingos Nacionales: 2, 3 y 5 de diciembre

Panamá Oeste

Merca La Chorrera: 2,3,4 y 5 de diciembre.

Bocas del Toro: 

Agencia del IMA: 4 de diciembre

Herrera: 
Merca Chitré: 5 de diciembre

El IMA destaca que el resto de las tiendas permanecerán cerradas durante este período; el horario del 9 al 12 de diciembre será anunciado en los próximos días.

