IMA ajusta horarios en tiendas permanentes para facilitar compras en Naviferias

Debido a la realización de las Naviferias, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el ajuste de horarios en las tiendas permanentes .

Según la entidad, las aperturas serán del 2 al 5 de diciembre en horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Tiendas en Panamá

En Silos Pan de Azúcar y Frigorífico San Antonio: 2,3,4,5 de diciembre

Bingos Nacionales: 2, 3 y 5 de diciembre

Panamá Oeste

Merca La Chorrera: 2,3,4 y 5 de diciembre.

Bocas del Toro:

Agencia del IMA: 4 de diciembre

Herrera:

Merca Chitré: 5 de diciembre

El IMA destaca que el resto de las tiendas permanecerán cerradas durante este período; el horario del 9 al 12 de diciembre será anunciado en los próximos días.