IMA realiza 188 agroferias en el 2026 y vende 130 mil quintales de arroz

Entre julio de 2024 y febrero de 2026, el IMA ha realizado casi 2,500 agroferias, de las cuales 188 se llevaron a cabo solo en enero y febrero de 2026, beneficiando a unas 600 mil familias.

Solo en estos dos meses se vendieron 130 mil quintales de arroz, el producto más solicitado.

De acuerdo con el reporte, las 188 ferias de este año han beneficiado a unas 600 mil familias, que han podido comprar productos de primera necesidad a precios más bajos. Entre los artículos más buscados están arroz, aceite, frijoles, sal y azúcar, productos básicos de la mesa del panameño.

Las autoridades también aseguran que la logística ha mejorado. Ahora hay más cajeras y menos filas, lo que permite que la atención sea más rápida para la gente que llega a buscar su comida a mejor precio.

En materia de alimentos, el arroz sigue siendo el rey de las compras. Solo en enero y febrero de este año se han vendido 130 mil quintales durante las agroferias.

El director general del IMA, Nilo Murillo Robles, sustentó ante la Asamblea Nacional el traslado de una partida de 3 millones de balboas para comprar 700 mil quintales de arroz, el producto más adquirido por la población. Con esa compra, según explicó, se garantiza el abastecimiento para varios meses más.

Murillo también adelantó que pronto vendrá la venta de productos cárnicos, una iniciativa que muchos consumidores están esperando y que busca reforzar la canasta básica con alimentos a precios accesibles.

El IMA también se prepara para abrir dos nuevas Tiendas del Pueblo, una en Río Hato y otra en Alcalde Díaz. Luego están en fila otros puntos en Las Tablas, Aguadulce y Cañazas.

Actualmente funcionan tres tiendas en Frigo, Silos y al lado de los Bingos Nacionales, además de 13 tiendas regionales y 6 distribuidoras en la Comarca Ngäbe Buglé, que forman parte de la red de abastecimiento del instituto.