Inadmisible y peligroso: tripulantes piden a Copa suspender vuelos a Venezuela

La tensión en el espacio aéreo venezolano escaló de nivel y ahora está desatando un choque entre trabajadores del sector aéreo, autoridades internacionales y las aerolíneas que aún siguen volando hacia ese país.



La controversia ocurre tras la advertencia emitida el 21 de noviembre por la FAA, a aeronaves civiles a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe por una “situación potencialmente peligrosa”.

Aun así, Copa Airlines, la colombiana Wingo, Satena, Boliviana de Aviación y varias aerolíneas venezolanas (Conviasa, Rutaca, Laser y Estelar) mantienen activos sus servicios internacionales.



Ante la acción, la Asociaciones de aviadores y tripulantes de Colombia encendieron las alarmas y acusaron a Copa Airlines de poner en riesgo la vida del personal y los pasajeros al mantener operaciones en la zona.

Para ellos, resulta “absolutamente inadmisible que Copa obligue a pilotos y tripulantes a exponerse a tales riesgos, ignorando las advertencias mundiales”, en referencia directa a las alertas emitidas por la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos.





Aviadores piden parar ya: “La seguridad operacional no se negocia”

La ACDAC sostienen que insistir en operar en una zona donde coinciden alertas militares, advertencias internacionales y tensiones políticas es una jugada demasiado arriesgada.



Ambas organizaciones exigen suspender vuelos hasta que existan “condiciones mínimas de seguridad”, y pidieron a las autoridades colombianas intervenir para garantizar que la vida del personal y los pasajeros sea prioridad total.

Copa: vuelos siguen, pero “solo de día” y con máxima alerta

Copa Airlines informó ayer sábado que mantendrá abiertas sus operaciones sobre el espacio aéreo venezolano, aunque aclara que lo hace “solo en horarios diurnos y con altos niveles de alerta y precaución”.

La aerolínea aseguró que mantiene comunicación directa y permanente con la FAA, que —según dice— no ha modificado su nivel oficial de alerta ni su posición regulatoria.

Copa también pidió a los pasajeros con vuelos hacia y desde Caracas mantenerse informados por los canales oficiales de la compañía.

Trump mete presión y declara “cerrado en su totalidad” el espacio aéreo venezolano

La situación se complicó aún más cuando, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe, el presidente Donald Trump publicó un mensaje en su red Truth señalando que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”, y pidió a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” tomarlo en cuenta.



El mensaje, sin explicar razones ni protocolos, cayó como una bomba en la región, justo cuando la tensión entre Washington y Caracas está en uno de sus puntos más calientes.

El canciller venezolano, Yván Gil, respondió calificando las palabras de Trump como “pretensiones coloniales” y un “acto hostil, unilateral y arbitrario”.