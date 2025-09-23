Nacional - 23/9/25 - 04:27 AM

Incautan más de 2 mil bolsas de arroz sin registro sanitario

 

Por: Redacción -

 La Fiscalía de Chiriquí, junto a la Policía Nacional y el Senafront, realizó un fuerte operativo contra la venta de alimentos irregulares. Mediante la Operación “Rice”, se logró el decomiso de 2,279 bolsas de arroz, distribuidas en comercios de Barú, Alanje y David, luego de una investigación relacionada con una denuncia por derecho de autor y riesgos a la salud pública.

Según las autoridades, el arroz incautado se estaba comercializando sin registro sanitario, lo que representaba un peligro para los consumidores. 

El Ministerio Público confirmó que las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la normativa sobre propiedad intelectual y la correcta comercialización de alimentos en la provincia.

 

