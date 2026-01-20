Influenza cobra 8 vidas y el país en el umbral de alerta sanitaria

Panamá arrancó el 2026 con ocho personas fallecidas por influenza, en medio de un repunte de virus respiratorios que ya tiene al país en umbral de alerta.

El dato lo maneja el Ministerio de Salud. La confirmación llega desde Vigilancia Epidemiológica, donde advierten que la circulación del virus va en aumento y está golpeando más fuerte a los de siempre: adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades previas.

Las muertes se dieron en varias zonas del país. Dos en Panamá Metro, dos en la comarca Ngäbe Buglé, una en Chiriquí, una en Bocas del Toro, una en Coclé y una en San Miguelito. No es un foco aislado. Está regado.

La mayoría de las víctimas tenía más de 60 años. También se reportaron dos defunciones en menores de cinco años. Dato duro. De los que incomodan.

Otro punto que pesa: el 87.5 % de los fallecidos no estaba vacunado contra la influenza. Además, más del 60 % presentaba enfermedades previas, entre ellas problemas cardiovasculares, metabólicos, neurológicos y renales.

Desde el Minsa explican que el panorama se complica porque la influenza no anda sola. En el país también circulan VSR, metaneumovirus, rinovirus y COVID-19, aumentando el riesgo de complicaciones graves.

El mensaje es directo: vacunarse, cuidarse y no bajar la guardia. El virus está activo y ya dejó muertos.