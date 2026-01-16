Nacional - 16/1/26 - 06:45 PM

Inicia apertura para la construcción del centro educativo de Alto Playón

Este nuevo centro educativo se espera que beneficie a una población de más de 450 habitantes.

 

Siguiendo con las licitaciones de obras en salud y educación para los territorios indígenas mediante el Plan de Desarrollo Integral de los pueblos indígenas, financiado por el Banco Mundial y ejecutado por el Ministerio de Gobierno a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos-UCP, se dio inicio al proceso de recepción y apertura de ofertas para la construcción del Centro Educativo de Alto Playón, en el territorio de la Comarca Emberá Wounaan.

Con la participación de una empresa que presentó su oferta, el acto público se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Gobierno, en el Casco Viejo, con la asistencia del equipo de la Unidad Coordinadora de Proyecto-UCP/Mingob.

El proyecto de construcción consiste en “Diseño, estudio, mejoras y construcciones para el Centro Educativo Alto Playón, ubicado en el corregimiento de Cémaco, comunidad de Alto Playón, Comarca Emberá Wounaan”.

Este nuevo centro educativo se espera que beneficie a una población de más de 450 habitantes y una matrícula superior a 150 estudiantes entre preescolar, primaria, pre media y media.

Actualmente, el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas mantiene varios proyectos en ejecución, licitados y por licitar en centros de salud y centros educativos, con los socios MINSA y MEDUCA, llegando a los 12 territorios de congresos y consejos indígenas a nivel nacional.

