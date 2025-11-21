Inicia cosecha de café en el Subcentro de Buena Vista

El Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) comenzó la cosecha de café en su Subcentro de Buena Vista, ubicado en la finca experimental de la entidad, en la provincia de Colón.

Esta actividad se llevó a cabo con la colaboración de estudiantes en práctica profesional del Instituto Profesional y Técnico de Capira, así como del Instituto Profesional y Técnico Gil Betegon de Colón.

La jornada incluyó un conversatorio sobre diversos aspectos del manejo del café, abordando temas como las enfermedades más comunes, la poda adecuada, la colocación de abono, el mantenimiento de las plantas y la correcta selección del grano.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de aplicar en el campo los conocimientos adquiridos en las aulas, fortaleciendo su formación profesional mediante la experiencia práctica.

El objetivo principal de esta actividad es proporcionar a los estudiantes una formación integral que combine la teoría con la práctica, permitiéndoles desarrollar habilidades técnicas, capacidades de análisis crítico y liderazgo, fundamentales para su futuro desempeño en el sector agropecuario. Este tipo de iniciativas refuerza la preparación de los futuros profesionales para enfrentar los retos del mundo laboral.

La provincia de Colón, además de su importancia en el cultivo de café, se destaca por otras actividades agrícolas, como la cría de ganado y la siembra de plátanos, cocos y otros productos agrícolas, que constituyen una parte vital de su economía rural.

Con este tipo de proyectos, el IDIAP continúa promoviendo la innovación y la formación de nuevos talentos en el sector agropecuario, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región.