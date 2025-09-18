Interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia toma fuerza



Con el objetivo de revisar avances, retos y proyecciones del proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, autoridades de ambos países, junto a organismos multilaterales, celebraron este jueves una reunión de alto nivel en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).

El encuentro contó con la participación de ministros, entes reguladores y representantes de instituciones financieras internacionales.

El ministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Orillac, abrió la sesión destacando el compromiso firme del país con este proyecto binacional.

“Sabemos que representa un esfuerzo económico y técnico de gran magnitud, con una inversión importante que dará a nuestros países seguridad energética, estabilidad en el suministro y nuevas oportunidades de competitividad regional”, expresó Orillac.

Por su parte, el secretario nacional de Energía de Panamá, Rodrigo Rodríguez, subrayó que, aunque el proyecto lleva más de dos décadas en discusión, es en la actual administración cuando se han dado pasos concretos y coordinados entre ambas naciones.

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, destacó que la interconexión trasciende lo energético: “Es integración regional, desarrollo social y seguridad para nuestros pueblos”.

También participaron los titulares de ambiente de ambos países, quienes coincidieron en la necesidad de que el proyecto se ejecute con responsabilidad ambiental.

El viceministro de Ambiente de Panamá, Oscar Vallarino, y la ministra colombiana Irene Vélez resaltaron la importancia de preservar los ecosistemas involucrados en el trazado.

Durante la jornada, se presentaron avances técnicos por parte de la empresa Interconexión Colombia–Panamá (ICP), a través de su gerente general, Jorge Jaramillo. Además, organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) compartieron su visión y apoyo al proyecto.

En el espacio destinado a asuntos regulatorios, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de Colombia intercambiaron criterios sobre los marcos normativos y los mecanismos necesarios para asegurar la viabilidad técnica y económica de la obra.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del ministro colombiano de Energía, quien reiteró la voluntad política de avanzar con decisión: “Esperamos que este gran proyecto se concrete antes de que finalice el mandato del presidente Gustavo Petro. La interconexión es una decisión binacional; avanzar con reciprocidad, transparencia y un mecanismo de seguimiento conjunto es el objetivo”.

La próxima reunión de seguimiento está programada para octubre de este mismo año.