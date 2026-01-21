Nacional - 21/1/26 - 12:00 AM

Interrupciones eléctricas siguen afectando al Idaan

Por: Eric Montenegro -

Las interrupciones eléctricas continúan afectando el funcionamiento de plantas potabilizadoras y pozos en la provincia de Panamá Oeste, generando inestabilidad en el suministro del vital líquido, aseguró el director regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). Neftalí Bonilla.

A ello se suman las frecuentes caídas de voltaje que dejan fuera de operación algunas áreas de la planta potabilizadora o de la toma de agua cruda, agregó.

El problema ha sido planteado a la gerencia general del IDAAN a fin de mantener conversaciones con la empresa eléctrica local y encontrar una solución.

Los señalamientos del Ing. Bonilla se dieron durante su asistencia al consejo municipal de La Chorrera para responder interrogantes por el déficit de agua potable en varios sectores.

Según el director regional del IDAAN, solo cuando se trata de interrupciones programadas la empresa eléctrica instala generadores de energía para mantener las operaciones en la planta potabilizadora.

En promedio y dependiendo del tiempo de duración de las interrupciones eléctricas, la producción de agua potable se ve afectada en un 50 por ciento, aunque el mayor problema está en recuperar la presión en el sistema, dijo Bonilla.

