Inundaciones en Sinaí dejan a familias incomunicadas y con graves daños

Unas doce familias resultaron gravemente afectadas por las intensas lluvias que azotaron la comunidad de Sinaí, ubicada en el distrito de Omar Torrijos Herrera, en la Costa Abajo de la provincia de Colón.

Las fuertes precipitaciones causaron el desbordamiento de ríos y quebradas, que ingresaron a las viviendas y afectaron los enseres domésticos de las casas, en las que residen adultos mayores y niños.

El desbordamiento de las corrientes provocó que el agua llegara a las viviendas, arrasando con los bienes materiales y generando serios daños en los hogares. Además, la fuerza del agua fue tal que algunos puentes cedieron, dejando a las familias incomunicadas y en riesgo de quedar atrapadas en medio de la lluvia.

Ante esta situación, las autoridades locales, junto al personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), han iniciado un proceso de evaluación de los daños en la zona para coordinar la asistencia humanitaria y atender a las familias afectadas. Se espera que en las próximas horas se implementen medidas de apoyo para los damnificados.

En las últimas semanas, la costa atlántica ha sido golpeada por condiciones climáticas adversas, por lo que las autoridades han emitido recomendaciones de seguridad para la población. Se insta a la ciudadanía a evitar cruzar ríos y a abstenerse de salir al mar, como parte de las medidas preventivas ante la alerta de posibles nuevos eventos climáticos.

