Nacional - 11/11/25 - 07:23 AM

Inundaciones en Sinaí dejan a familias incomunicadas y con graves daños

El desbordamiento de las corrientes provocó que el agua llegara a las viviendas, arrasando con los bienes materiales y generando serios daños en los hogares.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

Unas doce familias resultaron gravemente afectadas por las intensas lluvias que azotaron la comunidad de Sinaí, ubicada en el distrito de Omar Torrijos Herrera, en la Costa Abajo de la provincia de Colón. 

Las fuertes precipitaciones causaron el desbordamiento de ríos y quebradas, que ingresaron a las viviendas y afectaron los enseres domésticos de las casas, en las que residen adultos mayores y niños.

El desbordamiento de las corrientes provocó que el agua llegara a las viviendas, arrasando con los bienes materiales y generando serios daños en los hogares. Además, la fuerza del agua fue tal que algunos puentes cedieron, dejando a las familias incomunicadas y en riesgo de quedar atrapadas en medio de la lluvia.

Ante esta situación, las autoridades locales, junto al personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), han iniciado un proceso de evaluación de los daños en la zona para coordinar la asistencia humanitaria y atender a las familias afectadas. Se espera que en las próximas horas se implementen medidas de apoyo para los damnificados.

En las últimas semanas, la costa atlántica ha sido golpeada por condiciones climáticas adversas, por lo que las autoridades han emitido recomendaciones de seguridad para la población. Se insta a la ciudadanía a evitar cruzar ríos y a abstenerse de salir al mar, como parte de las medidas preventivas ante la alerta de posibles nuevos eventos climáticos.
 

Te puede interesar

Inundaciones en Sinaí dejan a familias incomunicadas y con graves daños

Inundaciones en Sinaí dejan a familias incomunicadas y con graves daños

 Noviembre 11, 2025
Ministra Molinar pide a docentes honrar a la patria y no crear más divisiones

Ministra Molinar pide a docentes honrar a la patria y no crear más divisiones

 Noviembre 11, 2025
Magistrado Arellano presidirá Red Mundial de Justicia Electoral

Magistrado Arellano presidirá Red Mundial de Justicia Electoral

 Noviembre 11, 2025
Pentágono envía tropas a entrenar en la selva de Panamá por primera vez en décadas

Pentágono envía tropas a entrenar en la selva de Panamá por primera vez en décadas

 Noviembre 11, 2025
Mesas de trabajo para abordar proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer iniciarían el jueves

Mesas de trabajo para abordar proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer iniciarían el jueves

 Noviembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí