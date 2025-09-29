Investigan muertes en el Metro y en Complejo Hospitalario

Dos muertes, en circunstancias extrañas, ocurrieron ayer en el Complejo de la Caja de Seguro Social y una de las estaciones del Metro de Panamá.

En horas de la mañana, un hombre perdió la vida en la estación del Metro de Panamá de Los Andes, confirmó el Ministerio Público.

Por esta muerte, la Sección de Atención Primaria de San Miguelito inició una investigación para esclarecer el hecho.

Hasta el momento se desconocen las causas del incidente, aunque trascendió de manera extraoficial que el hecho habría ocurrido tras una discusión de pareja.

Por otra parte, la Caja de Seguro Social informó sobre el fallecimiento de un ciudadano, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

Según la institución, el sujeto habría caído de un piso superior del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. El Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes.