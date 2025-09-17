Investigan posible contaminación en quebrada que desemboca en río

La Defensoría del Pueblo (DDP) inician una investigación de oficio tras detectar indicios de contaminación en una quebrada que desemboca en el río Parita, ubicada en la provincia de Herrera.

La medida fue adoptada luego de una inspección realizada por el personal de la oficina regional de Herrera, donde se constató la presencia de un vertido líquido de color oscuro, acompañado de espuma blanca, en el afluente.

Según los primeros indicios, la contaminación podría estar relacionada con una tina de oxidación localizada en las cercanías de la quebrada, específicamente en la barriada San Pablo, en el distrito de Chitré.

Ante esta situación, la Oficina Regional de Herrera, en coordinación con la Dirección de Asuntos Ambientales de la DDP, iniciará una investigación exhaustiva para determinar el origen exacto del vertido, su grado de impacto ambiental y las posibles consecuencias para el ecosistema local y las comunidades cercanas.

La acción fue motivada por una denuncia ciudadana recibida a través de redes sociales, lo que destaca la importancia de la participación ciudadana en la protección del entorno.

