Investigan vertedero ilegal cercano a comunidad en María Chiquita

La Regional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en Colón ha iniciado una investigación para dar con los responsables de un vertedero improvisado ubicado en la comunidad de El Cristol, corregimiento de María Chiquita, distrito de Portobelo, en la Costa Arriba de Colón.

La situación fue detectada por una denuncia ciudadana, lo que permitió a funcionarios de la Sección de Verificación del Desempeño Ambiental de MiAmbiente realizar una inspección técnica en el lugar.

Durante la diligencia, se confirmó la existencia de un vertedero clandestino cercano a una zona poblada, lo cual representa una amenaza grave tanto para el ambiente como para la salud de los habitantes.

Según el informe preliminar, el sitio genera múltiples impactos negativos, como la contaminación de fuentes hídricas y del suelo, afectación directa a la fauna local y riesgos sanitarios por la presencia de lixiviados. Aunque la quebrada más cercana se encuentra a varios metros, las condiciones de la temporada lluviosa facilitan el arrastre de desechos por escorrentía.

Además, se constató la proliferación de vectores como ratas, mosquitos, moscas y cucarachas, todos potenciales transmisores de enfermedades. También se identificaron evidencias de quema de residuos, lo que agrava la situación al liberar gases tóxicos que afectan la calidad del aire y pueden provocar problemas respiratorios en la población.

Como parte del proceso investigativo, MiAmbiente ha iniciado acciones para identificar a los responsables y ha coordinado con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), ya que se tiene información sobre un camión presuntamente vinculado al hecho.

La institución anunció que se elaborará y remitirá un informe técnico a las autoridades competentes para coordinar medidas conjuntas, aplicar las sanciones correspondientes y garantizar la protección del entorno y la salud de la comunidad.