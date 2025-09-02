Nacional - 02/9/25 - 07:20 AM

Jaguares atacan ganado en zona rural de Colón

Los productores compartieron sus experiencias y preocupaciones por las pérdidas económicas que enfrentan debido a estos ataques.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

Ganaderos del corregimiento de Buena Vista, en la provincia de Colón, alertaron sobre ataques de jaguares a su ganado, lo que motivó una reunión comunitaria en la comunidad de Altos de Divisa para abordar el problema.

El encuentro contó con la participación de los ganaderos afectados, representantes de la Regional del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la Fundación Yaguará Panamá. Durante el conversatorio, los productores compartieron sus experiencias y preocupaciones por las pérdidas económicas que enfrentan debido a estos ataques.

Especialistas presentaron análisis técnicos sobre las causas de la pérdida de ganado, incluyendo la depredación por jaguares, enfermedades, hurto y condiciones climáticas adversas.

Como parte de los acuerdos, se propuso realizar un censo de fincas afectadas, instalar cámaras trampa para monitorear la presencia de jaguares y sus presas, y mejorar el registro de incidentes para facilitar la atención del problema.

Yosuani Miller, directora regional de MiAMBIENTE en Colón, explicó que el objetivo del conversatorio fue generar un espacio de diálogo entre comunidades, autoridades e instituciones para encontrar soluciones al conflicto entre la vida silvestre y la actividad ganadera.

La expansión de la ganadería en zonas montañosas ha reducido el hábitat natural del jaguar, lo que ha incrementado los encuentros entre estos felinos y el ganado.

