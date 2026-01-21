¡Juegue vivo! Panamá en alerta por aumento de muertes por influenza

Las autoridades sanitarias de Panamá alertaron sobre un incremento significativo de muertes asociadas a la influenza, registrado durante la primera semana epidemiológica de 2026, e hicieron un llamado urgente a la población a reforzar las medidas preventivas, especialmente la vacunación contra la influenza.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa), entre el 4 y el 10 de enero de 2026 se notificaron ocho fallecimientos relacionados con esta enfermedad viral respiratoria, lo que coloca al país en un umbral de alerta epidemiológica.

“Panamá se encuentra en umbral de alerta al registrarse un aumento significativo de defunciones asociadas a la influenza”, afirmó Catherine Castillo, técnica de Vigilancia Epidemiológica del Minsa.

🟦 No vacunados y personas con comorbilidades, los más afectados

Según los datos oficiales, el 87,5 % de las personas fallecidas no estaba vacunada contra la influenza, mientras que el 62,5 % presentaba comorbilidades, entre ellas enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neurológicas y renales.

El informe detalla que el 75 % de las muertes correspondió a personas mayores de 60 años, mientras que dos de las víctimas eran menores de cinco años, lo que confirma el mayor riesgo en grupos vulnerables.

🟦 Circulación simultánea de virus respiratorios

Castillo explicó que, además de la influenza, en el país circulan otros virus respiratorios, como el virus sincitial respiratorio (VSR), metaneumovirus, rinovirus y covid-19, situación que incrementa el riesgo de complicaciones, especialmente en adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

🟦 Llamado internacional a reforzar la vigilancia

La funcionaria reiteró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han exhortado a los países de la región a fortalecer la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta de los servicios de salud, ante la circulación simultánea de la influenza estacional y el VSR.