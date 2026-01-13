Jueza Baloisa ignoró plazo dado por Brasil y violó el derecho de defensa

El despacho de la jueza Baloisa Marquínez tenía conocimiento de que Panamá no había cumplido con las aclaraciones solicitadas por Brasil en la petición de asistencia judicial internacional dentro del caso Odebrecht, según se reveló durante el primer día de juicio.

Durante la audiencia se informó que, en octubre de 2025, la Oficina para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional notificó a la jueza que el tribunal no respondió dentro del plazo a los requerimientos formulados por las autoridades brasileñas en enero del mismo año.

Entre las aclaraciones pendientes figuraban el uso que Panamá daría a la información solicitada y el compromiso de acatar las decisiones de Brasil. La falta de respuesta derivó en la negativa de cooperación, situación que —según la defensa— vulnera el derecho a la defensa de los imputados.

Defensa cuestiona actuación judicial y denuncia indefensión

El abogado Carlos Carrillo cuestionó duramente la actuación de la jueza Marquínez, señalando que Brasil prohibió notificar a personas vinculadas al caso, luego de que el juez brasileño José Antonio Dias Toffoli declarara nulo todo lo actuado en ese país. Según Carrillo, esta decisión impide que las partes ejerzan adecuadamente su defensa.

El jurista también criticó que la jueza anunciara que valorará pruebas bajo el criterio de la sana crítica sin haber escuchado previamente a los abogados defensores, lo que —a su juicio— coloca a sus representados en estado de indefensión.

En ese contexto, Carrillo solicitó que se decrete la nulidad de la decisión de valorar elementos probatorios no sometidos al contradictorio, especialmente las declaraciones de Luiz Andrés Ravello, Olivio Rodríguez, Mónica Moura y Joao Santana, las cuales no fueron debatidas ni confrontadas por la defensa.

“La defensa no puede ejercer su labor si no puede examinar las pruebas. Seguiremos denunciando estas irregularidades a nivel local e internacional”, afirmó Carrillo, quien representa al expresidente Ricardo Martinelli.

Otros abogados, entre ellos Guillermina Mc Donald, pidieron que se respete el debido proceso, mientras que Pedro Meilán ironizó que las decisiones judiciales han dejado a la defensa en total indefensión.

Desarrollo del juicio por el caso Odebrecht

Antes de iniciar formalmente el juicio a las 9:13 a.m., la jueza Marquínez decretó un receso para atender una audiencia de validación de acuerdo de pena a favor de Francisco Pérez Ferreira. Posteriormente, se realizó otra audiencia en la que Juan Carlos Espinosa aceptó su responsabilidad penal.

La jueza estableció que el juicio se desarrollará de lunes a jueves. Este martes, desde las 9:00 a.m., se reanudará la audiencia del caso, que mantiene 24 imputados, todos declarados no culpables de los cargos de blanqueo de capitales.

Para el viernes se decretó receso, debido a que la jueza continuará con el caso Fisher, previamente suspendido por el Tribunal de Juicio Oral.