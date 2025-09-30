Nacional - 30/9/25 - 09:17 PM

Jueza niegan cambio de medida de exdirector del Ifarhu

Se anunció un recurso de apelación y la audiencia quedó fijada para el próximo 13 de octubre en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna.

 

Por: Redacción / Critica -

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Martínez Espinosa, negó la solicitud de sustitución de medida cautelar presentada por el Ministerio Público en el caso seguido al exdirector del IFARU, Bernardo Meneses imputado por peculado doloso agravado.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que la medida de reporte periódico, la prohibición de salida del país, la entrega del pasaporte y la prohibición de acercarse a las oficinas del IFARU fuera sustituida por detención provisional. 

Sin embargo, la jueza rechazó la solicitud al considerar que dichas medidas ya habían sido evaluadas tanto por un tribunal de garantías como por el Tribunal Superior de Apelaciones.

Meneses es objeto de tres investigaciones penales diferentes, todas ellas ligadas a presuntas anomalías dentro del Ifarhu. Estas incluyen cargos por: enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y peculado.

Actualmente, Meneses está detenido en el Centro Penitenciario de Tinajitas, luego de ser aprehendido por la Policía Nacional el 7 de julio por el delito de enriquecimiento injustificado. Para las otras dos causas (peculado y blanqueo), mantiene medidas cautelares de reporte periódico e impedimento de salida del país.

 

