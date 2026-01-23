Juicio Odebrecht queda en pausa. Multa a abogado y suspensión hasta el lunes

El juicio por el caso Odebrecht no pasó de ser un trámite. Lo que debía ser un día clave para escuchar pruebas testimoniales, se quedó en nada porque uno de los acusados no se conectó y su abogado tampoco apareció.

La jueza Baloisa Marquínez decidió suspender este proceso hasta el lunes 26 de enero.

El imputado Jaume Joren Pamies Dolade no se conectó de manera virtual, y Abdel Almengor, su defensa principal, no llegó al tribunal. La jueza esperó 20 minutos, pero al ver que nadie llegaba, terminó imponiéndole una multa de $100 al abogado por no justificar su ausencia.

Quienes sí estaban conectados se quejaron de que no escuchaban nada de lo que decía la jueza, ni el desarrollo de la audiencia. Con eso, el avance del juicio quedó completamente detenido, y nadie pudo presentar ni discutir pruebas.

Hasta ahora, los abogados defensores ya habían refutado las pruebas extraordinarias del Ministerio Público y presentado las suyas.

Lo que queda pendiente es que la Fiscalía diga qué opina de estas pruebas. Mientras tanto, el caso seguirá el lunes.