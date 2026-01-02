Julio Moltó: El 2026 será un año de éxito para la inversión en Panamá

"Hay apetito por venir a invertir en Panamá; el 2026 va a ser un año de éxito para el país en materia de inversión y obras de infraestructuras y ello se traducirá en oportunidades de empleo", destacó el ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó.

Destacó que "el país está ordenado, creo que la mesa está puesta para todas las obras de infraestructura que se han planificado por el gobierno central."

Precisó que "todas esas órdenes de proceder que comienzan ahora en el verano, van a generar muchísimo empleo".

El titular de Comercio precisó además "que se trabajó mucho en la proyección del país internacionalmente".

Moltó destacó que el país cuenta con un excelente ambiente; hay tranquilidad, y eso es necesario para la llegada de los inversionistas.

"Hay un país con transparencia y paz; esta situación genera buenos réditos y en eso el presidente de la república y su equipo de gobierno en materia de seguridad han trabajado intensamente".

"Este es un país seguro para la inversión e internacionalmente se está promoviendo de manera correcta".