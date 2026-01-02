Nacional - 02/1/26 - 08:32 AM

Julio Moltó: El 2026 será un año de éxito para la inversión en Panamá

Las obras que se realizarán este año y las inversiones propiciarán empleos en Panamá

 

Por: Redacción/ Crítica -

"Hay apetito por venir a invertir en Panamá; el 2026 va a ser un año de éxito para el país en materia de inversión y obras de infraestructuras y ello se traducirá en oportunidades de empleo", destacó el ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó.
Destacó que "el país está ordenado, creo que la mesa está puesta para todas las obras de infraestructura que se han planificado por el gobierno central."

Precisó que "todas esas órdenes de proceder que comienzan ahora en el verano, van a generar muchísimo empleo".

El titular de Comercio precisó además "que se trabajó mucho en la proyección del país internacionalmente".

LEA TAMBIÉN: Trabajan en la Costa Abajo de Colón luego de las fuertes lluvias e inundaciones


Moltó destacó que el país cuenta con un excelente ambiente; hay tranquilidad, y eso es necesario para la llegada de los inversionistas.

"Hay un país con transparencia y paz; esta situación genera buenos réditos y en eso el presidente de la república y su equipo de gobierno en materia de seguridad han trabajado intensamente".

Te puede interesar

"Servir no es un privilegio, es carga ética", mensaje de Iglesia en Asamblea

"Servir no es un privilegio, es carga ética", mensaje de Iglesia en Asamblea

Enero 02, 2026
Habrá agua potable durante el Desfile de las Mil Polleras

Habrá agua potable durante el Desfile de las Mil Polleras

 Enero 02, 2026
Desde la Asamblea Nacional en Vivo

Desde la Asamblea Nacional en Vivo

 Enero 02, 2026
Cuando la basura ahoga, el Estado tiene que entrar: Orillac

Cuando la basura ahoga, el Estado tiene que entrar: Orillac

Enero 02, 2026
Que nada distraiga el caso Planells, Panamá necesita saber la verdad

Que nada distraiga el caso Planells, Panamá necesita saber la verdad

 Enero 02, 2026

"Este es un país seguro para la inversión e internacionalmente se está promoviendo de manera correcta".

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte

Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte
LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY

LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY
Tragedia vial en la comarca: un muerto tras volcarse vehículo doble tracción

Tragedia vial en la comarca: un muerto tras volcarse vehículo doble tracción