La Chorrera celebra su independencia con desfile lleno de orgullo

El distrito de La Chorrera celebró los 204 años de independencia de Panamá de España con un desfile cívico que reunió a 86 bandas estudiantiles de distintas provincias, en un ambiente cargado de identidad y respeto por la historia.

En esta ocasión, el concejo municipal designó como abanderado al empresario Juan Arias Strunz y como orador oficial al secretario general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, José Tomás Batista.

En su discurso, Batista destacó la importancia del movimiento independentista y el esfuerzo de docentes y grupos comunitarios que mantienen viva esta tradición chorrerana.

Por su parte, el alcalde Eloy Chong enfocó su mensaje en el valor de quienes, pese a la adversidad, defendieron la libertad y apostaron por un país capaz de decidir su propio destino.

Este año, la Junta de Festejos y Efemérides Patrias decidió separar las actividades: el día 28 se realizó el desfile de bandas escolares y el 29 será el turno de las bandas independientes, debido al alto número de delegaciones.

Según explicó Aquiles Acevedo, presidente de la junta, la medida garantiza el tiempo necesario para que todas las agrupaciones puedan presentarse sin contratiempos. En total, 15 bandas independientes desfilarán el día 29.

Al arrancar el desfile, se registró un momento tenso entre un grupo de docentes, miembros del SUNTRACS y unidades de la Policía Nacional, debido a diferencias sobre los permisos otorgados por el MEDUCA para su participación.