La Chorrera estrena su primer aula digital interactiva

La nueva aula está equipada con 30 laptops y un carrito de carga especializado, lo que permitirá a los estudiantes disponer de un dispositivo por cada sesión de clase.

 

 Estudiantes de diversos grados del Centro Educativo Básico General Mendoza, ubicado en el distrito de La Chorrera, se benefician con la inauguración de la primera aula digital interactiva en la provincia de Panamá Oeste. 

Este espacio educativo, que representa una inversión cercana a los B/.15,000.00, está diseñado para potenciar la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) a través de herramientas digitales avanzadas. 

 Según Miriam de Sugasti, presidenta del Club Rotario de La Chorrera, organización cívica responsable de este proyecto, los estudiantes tendrán acceso a recursos digitales de alta calidad, facilitando el desarrollo de competencias digitales y aprendizaje colaborativo.

 Este espacio tiene capacidad para recibir hasta 30 estudiantes por sesión y, durante el año escolar, los alumnos de cuarto grado en adelante podrán acceder al aula de manera rotativa, asegurando que todos los grupos tengan la oportunidad de utilizar estas herramientas tecnológicas. 

El aula digital interactiva forma parte de un proyecto nacional impulsado por los clubes rotarios del país, con el apoyo de la Fundación Rotaria, autoridades educativas y aliados comunitarios. 

Este programa busca mejorar la educación mediante el uso de la tecnología, con una inversión total estimada de B/.500,000.00 a nivel nacional. Durante la inauguración, los estudiantes realizaron una demostración del uso de la nueva tecnología, mostrando cómo estos recursos pueden enriquecer su aprendizaje y facilitar la interacción con contenidos educativos modernos. 

Esta iniciativa también destaca el compromiso del Club Rotario La Chorrera con la educación y el desarrollo de la juventud en Panamá Oeste. 

El mantenimiento, capacitación y seguimiento del impacto de la aula digital estarán a cargo del Club Rotario de La Chorrera, asegurando que el proyecto continúe beneficiando a los estudiantes a lo largo del tiempo.

 

