La construcción del Hospital de Panamá Norte costaría $60 millones

Este jueves, la Alcaldía de Panamá y el Ministerio de Salud (Minsa) firmaron un convenio para la construcción del Hospital Regional de Panamá Norte, una obra que beneficiará a más de 600 mil habitantes del área norte de la ciudad.

En marco del convenio, la alcaldía transfiere un globo de terreno de 6.7 hectáreas, donde se edificará el nuevo hospital. Dicho terreno fue adquirido por la comuna en el año 2014, pero no contaba con un propósito definido hasta la presente gestión.

La construcción del hospital, de acuerdo al ministro de Salud, Fernando Boyd, tiene una inversión de 60 millones de dólares y contará con 170 camas.

Se espera que en los próximos seis meses se dé el proceso de licitación, y que las obras de construcción duren unos 24 meses.

Boyd Galindo destacó que la población de Panamá Norte lleva mucho tiempo esperando la construcción de este nosocomio.

“El hospital que aquí se construirá ha sido largamente anhelado por las comunidades de este sector de la provincia de Panamá, que durante años han tenido que viajar largas distancias, sorteando en muchas ocasiones interminables tranques o trasbordos de transporte público para tener acceso a servicios de salud, ya sea en el Hospital San Miguel Arcángel, el Hospital Santo Tomás o el Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social”, indicó el ministro Boyd Galindo en su discurso de la firma del convenio.

Por su parte, el Mizrachi resaltó que esta acción responde a una visión responsable y humana de la gestión pública.

“Durante años, muchas administraciones mantuvieron terrenos sin uso, mientras las comunidades seguían esperando soluciones. Hoy le damos un propósito real a un terreno municipal: la salud de nuestra gente”, dijo.

La construcción de este hospital en Panamá Norte permitirá acercar los servicios médicos a una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del distrito capital.