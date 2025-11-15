Nacional - 15/11/25 - 06:18 PM

La DEA cooperó en el decomiso de 13,5 toneladas de cocaína en Panamá

El embajador de EE.UU. en Ciudad de Panamá, Kevin Marino Cabrera, elogió a las autoridades panameñas por esta "operación de un solo día".

 

Por: Ciudad de Panamá, 14 nov (EFE).- -

La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos apoyó con información de inteligencia en el operativo que culminó con la incautación, el pasado 9 de noviembre, de 13,5 toneladas de cocaína halladas en un barco en aguas del Pacífico de Panamá, informó este viernes la Embajada estadounidense.

El barco tipo remolcador oceánico fue interceptado en el Archipiélago de Las Perlas, cuando navegaba hacia Norteamérica procedente de Colombia, y sus diez tripulantes, nacionales de Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, está detenidos y acusados de tráfico internacional de drogas, de acuerdo con la información oficial.

"Este logro extraordinario resalta la estrecha cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Panamá, demostrando la fuerte colaboración entre las autoridades panameñas y la DEA", afirmó la delegación diplomática en un comunicado difundido en las últimas horas.

El alijo, hallado en "579 bultos que contenían 11.562 paquetes de sustancia ilícita", según informó el pasado martes el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), "equivale al 10 % de las incautaciones anuales usuales realizadas por Estados Unidos y Panamá en Panamá", destacó la nota oficial estadounidense.

El embajador de EE.UU. en Ciudad de Panamá, Kevin Marino Cabrera, elogió a las autoridades panameñas por esta "operación de un solo día", que asesta un "fuerte golpe a las redes criminales que se lucran del narcotráfico y ponen en peligro a las comunidades de todo nuestro hemisferio".

"Bajo la Administración del presidente (estadounidense, Donald) Trump, derrotar a las redes de narcotráfico en el Hemisferio Occidental sigue siendo una prioridad fundamental para apoyar la estabilidad regional y proteger a las comunidades en toda la región. Las relaciones sólidas, como la que se mantiene con Panamá, son esenciales para alcanzar este objetivo y asegurarse que las organizaciones criminales no encuentren refugio en la región", añadió el embajador.

Un empresario y directivo de la Cámara Marítima de Panamá, que fue separado del cargo, es investigado por su presunta vinculación con el alijo, confirmó en la víspera el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Panamá es un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino Estados Unidos -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa. El país centroamericano decomisó alrededor de ochenta toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales.
 

Te puede interesar

La DEA cooperó en el decomiso de 13,5 toneladas de cocaína en Panamá

La DEA cooperó en el decomiso de 13,5 toneladas de cocaína en Panamá

 Noviembre 15, 2025
Colón: Se reúnen para definir acciones y poner orden en materia turística

Colón: Se reúnen para definir acciones y poner orden en materia turística

 Noviembre 15, 2025
Consulta ciudadana para proyectos llegará este domingo a Salamanca en Colón

Consulta ciudadana para proyectos llegará este domingo a Salamanca en Colón

 Noviembre 15, 2025
Buscan reconocer el bambú como nuevo cultivo agropecuario en Panamá

Buscan reconocer el bambú como nuevo cultivo agropecuario en Panamá

 Noviembre 15, 2025
Más de 300 personas buscan empleo en la mina Cobre Panamá en Donoso

Más de 300 personas buscan empleo en la mina Cobre Panamá en Donoso

 Noviembre 15, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Matan a otro conductor de InDrive en Samaría

Matan a otro conductor de InDrive en Samaría
Hombre chocó contra un árbol y se murió. Ocurrió en Sorá

Hombre chocó contra un árbol y se murió. Ocurrió en Sorá
59 detenciones legales y 1 ilegal en caso de maletas “calientes” en Tocumen

59 detenciones legales y 1 ilegal en caso de maletas “calientes” en Tocumen