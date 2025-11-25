Nacional - 25/11/25 - 12:00 AM

La dictadura chavista ataca a Mulino y Noboa

Por: Caracas/EFE -

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, calificó ayer de "vagabundos" a los presidentes que han confirmado que acompañarán a la líder opositora María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega, el próximo 10 de diciembre.

"Esos presidentes son unos flojos, vagabundos, como que no tuvieran nada qué hacer en sus países (...) son unos chulos (vividores) que no pierden oportunidad para viajar a cualquier lado", dijo el también ministro de Interior y Justicia en la rueda de prensa semanal de la formación política.

Cabello afirmó que los mandatarios, sin hacer mención especial a alguno, no viajan por sus países "a exigir que los respeten".

El pasado jueves, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que viajará a Noruega para acompañar a Machado, e indicó, en una conferencia de prensa, que la exdiputada venezolana lo invitó a la ceremonia.

También el gobernante de Ecuador, Daniel Noboa, informó el pasado 11 de noviembre que viajará a Noruega tras una "invitación personal" que le hizo la dirigente opositora.

