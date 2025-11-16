Lanzan guía digital para frenar el robo de ganado

El Municipio de La Chorrera será el primero en la provincia de Panamá Oeste en implementar una guía digital para el traslado y degüello de ganado, con la intención de frenar el hurto pecuario que viene afectando a los productores de la zona.

Esta guía digital nace del trabajo conjunto entre la Alcaldía de La Chorrera, la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN) y el Ministerio Público.

La fiscal Anabellis Jaén, de la sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico, explicó que este documento digital permitirá manejar datos clave para controlar y reducir el robo de reses.

“Ahora se tendrá un mayor control sobre la trazabilidad de los animales trasladados desde La Chorrera hacia fincas, mataderos o subastas”, indicó la fiscal Jaén.

La guía contará con un código QR, lo que permitirá a las autoridades verificar en segundos la información del ganado transportado. Este detalle es vital para las investigaciones penales que adelanta el Ministerio Público.

Según el Centro de Estadísticas del Ministerio Público, entre enero y julio del 2024 se reportó el hurto de 22 reses, mientras que en 2025, en el mismo periodo, la cifra subió a 55 reses, un brinco de 159.1%.

El vicealcalde Kleber Delgado señaló que los ganaderos podrán usar esta guía digital desde un portal virtual accesible en sus celulares.

Por ahora, la guía física que expiden los jueces de paz seguirá vigente, al menos mientras se completa la transición.

En esta primera etapa, el documento digital será usado solo por el Municipio de La Chorrera, pero la idea es que, junto con ANAGAN, los demás municipios de Panamá Oeste también lo adopten.