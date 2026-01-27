Las Tablas inicia permisos para más de 100 puestos del Carnaval

La ciudad de Las Tablas avanza en los preparativos para convertirse, una vez más, en el epicentro del Carnaval de Panamá, una de las festividades más esperadas por nacionales y visitantes, que cada año impulsa la economía local y nacional.

Como parte de la organización, el Municipio de Las Tablas inició el proceso de otorgamiento de permisos para puestos de venta informal, los cuales operarán durante los días del carnaval a lo largo del recorrido oficial de las actividades.

De acuerdo con el alcalde del distrito, Noé Herrera, los trámites estarán disponibles desde hoy y hasta el próximo 12 de febrero, con la proyección de autorizar más de 100 puestos distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad.

El alcalde explicó que los permisos abarcan áreas clave como el parque Porras y sectores aledaños, con el objetivo de garantizar orden, seguridad y mejores condiciones tanto para los comerciantes como para el público que asiste a los eventos del carnaval.

Herrera subrayó que el municipio tiene una responsabilidad directa en la organización del Carnaval, no solo en materia de permisos comerciales, sino también en la aplicación estricta del decreto alcaldicio, especialmente en lo relacionado con los horarios de quema de fuegos artificiales, el tiempo de presentación de las tunas y otras disposiciones vigentes.

En ese sentido, informó que se ha establecido un tiempo máximo para las quemas, el cual deberá ser respetado en consideración a la comunidad que disfruta del espectáculo y a los residentes del distrito.

No obstante, el alcalde indicó que el despacho municipal mantiene una actitud abierta al diálogo, siempre que las solicitudes se realicen dentro del marco del respeto y la normativa establecida.