Le caen a Héctor Brands ¡Aprehendido presuntas irregularidades millonarias! !

El exdiputado Héctor Brands, fue aprehendido en la madrugada de hoy durante un operativo realizado por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público.

Su abogado, Víctor Orobio indicó que un socio del exdiputado se comunicó con él para informar que su residencia estaba siendo allanada, lo que refuerza la versión de que la captura es un hecho.

“Podemos deducir que Héctor Brands se encuentra en la misma situación. Nos estamos dirigiendo a verificar dónde fue aprehendido para continuar con el debido proceso”, declaró Orobio, dejando claro que las autoridades buscan dar seguimiento estricto al caso.

Héctor Brands no es un nombre nuevo en la política. Fue diputado de la Nación y ocupó cargos de relevancia en instituciones públicas. Durante su carrera, ha estado vinculado a operaciones financieras y contratos que ahora están bajo investigación por presuntas irregularidades millonarias.

Se le señala de manejar fondos que no cuentan con justificación clara, lo que ha despertado preocupación en la ciudadanía y un estricto seguimiento del Ministerio Público.