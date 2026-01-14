Nacional - 14/1/26 - 01:47 PM

Leche infantil retirada en otros países no entró a Panamá

Los lotes que están en Panamá no fueron fabricados en Argentina, país donde se dio la alerta.

 

Por: Redacción / Crítica -

Los lotes de productos lácteos infantiles retirados en Argentina y los Países Bajos por una posible contaminación no han ingresado a Panamá, indicó el Ministerio de Salud. 

La revisión la hizo la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV). Se revisaron los productos Nestlé NAN Optipro 1 con HMO, en presentaciones de 400 y 800 gramos, y también Nestlé Alfamino.

Por eso, el Minsa informó que los productos que hoy se venden en el mercado nacional son aptos para el consumo humano y no representan riesgo para la población.

También se inspeccionaron los productos con origen en los Países Bajos. Ahí solo apareció uno: NAN Expert Pro Sin Lactosa, correspondiente al RSI 182419.

Tras la evaluación, la DNCAVV confirmó que estos lotes tampoco presentan peligro y que su consumo es seguro.

La alerta internacional surgió luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina informara sobre el retiro voluntario de 11 lotes de Nestlé NAN Optipro 1 con HMO y Nestlé Alfamino.

El motivo fue una posible contaminación con cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus, capaz de causar trastornos gastrointestinales.

Desde el Minsa aseguran que se mantendrán vigilantes sobre el ingreso y la comercialización de productos lácteos infantiles en el país.

