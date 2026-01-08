Nacional - 08/1/26 - 12:00 AM

Liberación de marino panameño en Venezuela, prioridad de la Cancillería

La liberación del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba en Venezuela sigue siendo una prioridad para Panamá, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la Cancillería, Núñez Peñalba fue detenido el 13 de junio de 2025, cuando la embarcación Guaiquerí N35, de bandera panameña, fue interceptada en la zona económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“Las autoridades venezolanas acusaron a la tripulación de un presunto caso de espionaje. El ciudadano panameño se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores a bordo de la nave”, reza el comunicado de la entidad.

El MRE señaló que ha elevado el caso ante organismos internacionales especializados, mediante notas dirigidas a la Organización Marítima Internacional (OMI), con sede en Londres, Reino Unido, y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, solicitando que se garantice un trato justo, digno y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos a los tripulantes de la embarcación.

Por su lado, el embajador de Panamá ante las Naciones Unidas, Eloy Alfaro, solicitó su liberación ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

En el ámbito consular, la Cancillería logró que la encargada de asuntos consulares de Panamá en Caracas realizara una visita oficial a Núñez Peñalba el 1 de octubre de 2025, durante la cual pudo conversar con él y verificar su condición de salud, información que fue transmitida de inmediato a sus familiares.

