UP lidera con 41 investigadores el Sistema Nacional de Investigación

Con 41 investigadores adscritos, la Universidad de Panamá es la institución con el mayor número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigación (SNI).

De acuerdo con la UP, este logro la coloca a la vanguardia en el ámbito de la investigación nacional, fortaleciendo su papel como referente en generación de conocimiento y desarrollo tecnológico.

Este crecimiento, según la institución educativa, refleja años de inversión en capacitación, consolidación de grupos de investigación y estímulo a la innovación en diversas áreas del saber.

"Este logro refleja el compromiso de la universidad con la producción científica, la innovación y el fortalecimiento de una cultura investigativa que aporta al desarrollo del país", expresó el rector Eduardo Flores.

Añadió que el reconocimiento del SNI es un indicador de la calidad de la investigación universitaria, así como del impacto social de los proyectos en beneficio de la sociedad panameña.

El Sistema Nacional de Investigación (SNI) es un instrumento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) que apoya el desarrollo de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en Panamá a través del reconocimiento de la excelencia de la labor de personas naturales (investigadores) o jurídicas (centros de investigación) dedicadas a la investigación, a través de incentivos que pueden ser estímulos económicos o distinciones, otorgados en función de la calidad, producción, trascendencia e impacto de dicha labor.

Dentro del SNI, investigadores de facultades, centros regionales, de institutos y extensiones universitarias desarrollan proyectos sobre problemáticas que existen en el país, aportan soluciones basadas en evidencia y generan avances en ciencias naturales, sociales, humanas y tecnológicas, destaca la Universidad de Panamá.

Este espacio fue creado por medio de la Ley 56 de 14 de diciembre de 2007.