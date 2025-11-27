Panamá avanza en hoja de ruta para exportar carne bovina a Estados Unidos

Panamá avanza en la hoja de ruta para exportar carne bovina a Estados Unidos; así lo reveló el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

De acuerdo con la entidad, con el objetivo de dar seguimiento a los avances en el proceso de equivalencia sanitaria para la exportación de esta carne, un grupo interinstitucional se reunió el miércoles para definir los próximos pasos.

El encuentro técnico estuvo encabezado por el viceministro de Industrias y Comercio, Eduardo Arango, el asesor presidencial en temas agropecuarios, Oscar Osorio, y el director de la Autoridad Panameña de Alimentos (APA), Nicolás Batista, quienes abordaron los progresos técnicos logrados y se establecieron plazos claves junto con representantes del Ministerio de Salud (MINSA) y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Además, en la sesión, se destacó la importancia de seguir trabajando de manera coordinada entre las instituciones para garantizar la exportación del producto. También se mencionó la necesidad de aprovechar el Tratado de Promoción Comercial (TPC) que se mantiene con ese país, conforme a lo solicitado por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

El MICI informó que la próxima reunión se llevará a cabo a mediados de diciembre, cuando se espera continuar con el impulso de esta acción estratégica para el comercio exterior panameño.