Nacional - 03/1/26 - 11:46 AM

Limpian cunetas de la vía Panamá-Colón llenas de desperdicios

Por: Diómedes Sánchez S. -

Cuadrillas de mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizaron trabajos de limpieza de cunetas en la vía Transístmica, específicamente en el tramo comprendido entre Villa Luzmila y el residencial Los Lagos, conocido como La Feria, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

Guillermina Vanega, conductora de 27 años, manifestó que este tipo de limpieza debe hacerse de forma permanente para que estas cunetas estén siempre limpias.

Mientras que Abraham González, de 33 años, otro conductor, opinó que también la ciudadanía debe contribuir con no arrojar basura desde las ventanas de los vehículos hacia las cunetas.

Durante la jornada se retiró una considerable cantidad de hierbas, sedimentos y desechos sólidos acumulados, los cuales impedían el adecuado drenaje de las aguas pluviales y representaban un riesgo para la vía.

Estas labores tienen como objetivo mantener esta importante arteria vial en condiciones óptimas, facilitar el libre flujo del agua y reducir el riesgo de inundaciones que puedan afectar a las comunidades cercanas y a los usuarios que transitan por el área.

El MOP hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con el cuidado de las vías públicas, evitando arrojar basura en cunetas y carreteras, prácticas que provocan obstrucciones y afectan el medio ambiente.

