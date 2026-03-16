Llegada histórica: presidente de Alemania aterriza hoy en Panamá

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, llega hoy lunes a Panamá en una visita oficial que marca un momento inédito en la relación bilateral: es la primera vez que un jefe de Estado de Alemania visita el país.

Steinmeier iniciará en territorio panameño una gira por América Latina que también lo llevará a Guatemala y México, con una agenda centrada en reforzar vínculos políticos, económicos y comerciales con la región.

A su llegada a Ciudad de Panamá, el mandatario alemán será recibido por el presidente José Raúl Mulino. Ambos sostendrán una reunión oficial en la que abordarán temas de cooperación bilateral y los retos globales que comparten sus países.

Según la oficina del jefe de Estado germano, la gira busca “estrechar relaciones con socios comerciales en la región, con los que compartimos valores, además de promover la democracia, el Estado de derecho y el diálogo sobre los desafíos globales”.

Tras el encuentro bilateral, Steinmeier y Mulino ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación. Posteriormente, el mandatario europeo realizará un recorrido por el emblemático Canal de Panamá, principal eje del comercio marítimo mundial, y visitará el Biomuseo, el icónico museo diseñado por el arquitecto canadiense Frank Gehry.