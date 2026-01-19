Llueven quejas contra hoteles y planes vacacionales ¡$400 mil en reclamos!

La Acodeco cerró el 2025 con un dato que no pasa agachado. 81 quejas formales contra hoteles y planes vacacionales, presentadas por consumidores que dijeron basta.

El monto reclamado ronda los B/.391,855.89, según los números oficiales de la entidad.

La mayoría de los reclamos apuntan a falta de información clara. Son 32 casos, y ahí solo se concentran más de B/.253 mil en disputas.

Promesas mal explicadas, condiciones que no se dicen completas, letras pequeñas que aparecen tarde.

Le siguen las cláusulas abusivas, con 17 quejas, y luego los reclamos por devolución de dinero, incumplimientos de contrato y servicios que no se dieron como se vendieron.

También hubo casos por resolución de contratos, restricciones de acceso, publicidad que no coincidía con la realidad y hasta cobros indebidos.

En medio de ese panorama, la autoridad logró resolver 50 de esas quejas a favor de los consumidores, recuperando B/.243,942.26. Plata que volvió al bolsillo de la gente tras el trámite.

El historial tampoco es corto. Entre 2006 y 2025, los reclamos vinculados a hoteles y planes vacacionales suman 2,154 casos, con un monto acumulado que supera los B/.8.7 millones. No es un problema nuevo ni aislado.

Con la llegada del verano y el aumento de promociones, la Acodeco volvió a insistir en algo básico: leer bien lo que se firma, no confiarse de ofertas “demasiado buenas”, exigir que lo prometido quede por escrito y guardar todo, desde contratos hasta recibos.

Si algo no cuadra, la entidad recuerda que mantiene abiertos sus canales para recibir quejas y orientar a los consumidores.