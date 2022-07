Lombana pide cabezas y eliminar incentivos a sector empresarial

El partido Movimiento Otro Camino (MOCA) planteó ayer la renovación de gabinete con personas idóneas, la renuncia inmediata del Contralor Gerardo Solís, disminuir el gasto de operaciones del gobierno en un 15% y realizó severas críticas al mandatario Laurentino Cortizo y al propio sector empresarial.

El excandidato presidencial Ricardo Lombana también pidió eliminar los incentivos a grupos económicos que no lo necesitan y realizar una urgente y agresiva campaña de reducción de la evasión fiscal.

También propuso la transformación jurídica, regulatoria e institucional en el tema de los medicamentos, del combustible y una metodología agroalimentaria, para que el pequeño productor no sea víctima de la cadena

¿Qué más necesita usted, Señor Presidente, para responder las demandas de este pueblo?, ¿qué más necesita usted para entender que el pueblo ha perdido la confianza en su Gobierno, y que es necesario que la recupere, por el bien de todos?, expresó Lombana.

El político sostiene que no se trata de cambiar el sistema económico, pero sí de perfeccionarlo para que sirva a los intereses de todo un pueblo y no solamente beneficie a algunos grupos.

Para la dirigencia de MOCA, la grave crisis que enfrentamos en Panamá es insostenible y ha dejado en evidencia la incapacidad y desconexión del Gobierno para responder los reclamos de una población golpeada por la inflación y cansada de los elevados niveles de corrupción de funcionarios en los tres órganos del Estado.

"Presidente, hace ya días que la situación del país ha llegado a un extremo en el que se debe revisar si usted está realmente calificado para enfrentarla. Deje de lado las bravuconadas, anécdotas e historietas y asuma las responsabilidades, tomando las medidas que corresponde. El pueblo panameño está sufriendo y su Gobierno no reacciona ni hace nada por solucionar los problemas reales del país", sostuvo Lombana.

Según Lombana, este no es un problema coyuntural, es un estallido social que tiene que ver con abusos institucionalizados, con prepotencia histórica, con las injusticias de siempre y Panamá necesita un Presidente con autoridad y responsabilidad, que sepa lo que sucede en el país y lo que hacen sus subalternos; un Presidente que escuche a su gente y no uno que se esconda, desaparezca y gobierne desde la ausencia o a través de ministros que son parte del problema y no de la solución.

"Póngase serio, señor Laurentino Cortizo, que aquí no queremos violencia ni víctimas que lamentar. Nadie quiere eso. A usted lo eligieron porque prometía un futuro mejor, pero lo que tenemos en Panamá es un desastre moral y material que está entrando en la mayor crisis de la historia reciente", sostuvo el directivo del Movimiento Otro Camino.

