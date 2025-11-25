Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Tumbar a toda costa la candidatura presidencial de José Raúl Mulino fue el objetivo trazado por parte de sus rivales políticos, una firma de abogados, y grupos mediáticos, durante la contienda electoral de mayo de 2024.



Documentos notariados de conversaciones por WhatsApp, entre el 10 de marzo hasta el 23 de mayo, de una de las personas utilizadas para este complot e intento de golpe contra la voluntad popular de los panameños, revelan por primera vez detalles de este plan, sus caras y nombres.

Detrás de la jugada salen a relucir al menos un nombre de un candidato que competía en esa contienda electoral, una reconocida firma de abogados, y una figura allegada a medios digitales e impresos.

A solo dos semanas de haberse dado la contundente victoria de Mulino, Karisma Karamañites Testa, la autora de la fallida demanda de inconstitucionalidad que buscaba tumbar la candidatura del hoy Presidente de la República, se sintió abandonada por las personas que la instaron y guiaron a presentar el recurso con el objetivo de tumbar a Mulino.

Tras ese abandono, Karamañites acudió el 28 de mayo a la Notaría Segunda del Circuito de Panamá a registrar sus intercambios de chat con dos personas que serían claves en este complot: el abogado Carlos Ernesto González Ramírez, socio de la firma Morgan & Morgan a la cual también pertenece el entonces candidato presidencial Rómulo Roux.

La otra conversación notariada por Karamañites fue con Annette Planells debido a su conexión y participación en el medio digital conocido como FOCO. Pero además, Planells ya tenía injerencia sobre el diario La Prensa.

El 10 de marzo de 2024, Karamañites y el abogado González Ramírez, socio de Roux en la firma Morgan & Morgan, iniciaron un hilo de conversación por WhatsApp enfocados en entablar la demanda contra la candidatura de Mulino. Para ese entonces Karamañites era parte del grupo de trabajo de FOCO pero había ejercido como pasante en Morgan & Morgan, lo que explica la conexión y confianza con el abogado González Ramírez.

“Hahah Me está poniendo a ejercer. Sí o sí…”, fueron parte de los chats dirigidos por Karamañites a González, quien para ese entonces se tomaba la tarea de eliminar lo que él respondía. Luego dejó de hacerlo, exponiendo el detalle de cómo manipuló a Karamañites.

“¿Mañana le consigo el boletín. Sabe cómo debe arreglar la demanda?”, preguntó González, y ella respondió “Wii, shi”… pero preguntó si debía poner sus datos en el documento.

Se refería al texto de la demanda que le envió González solo para que le pusiera sus datos. “Al lado de mi cédula le coloco mi número de idoneidad? No quiero modificar el formato…”, le comentó Karamañites. González luego le consultó si se presentaba sola a la Corte o si quería que fuera algo mediático.

Incluso Karamañites le informó al abogado cuándo iba camino al tribunal a presentar la demanda contra Mulino, pero le reclamó que nadie la acompañó.

En esta parte, Karamañites también deja entender que González y la campaña de Rómulo Roux tenían incidencia en FOCO. “Dígale a Mauricio así mismo. Que cómo me va a mandar sola…”, le comentó antes de enviarle su foto en las escalinatas de la Corte. Incluso le mandó varias fotos para que escogiera “la más bonita”.

Más adelante, Karamañites redactaba sobre el artículo 177 de la Constitución cuando González le reenvió la nota publicada por La Prensa y cuestionó por qué no la nombraron como autora de la demanda.

En otro chat, Planells la felicitó: “Quería agradecerte por tu valentía y ponerme a la orden para lo que venga”.

El día que se conoció el magistrado que llevaría la demanda, González le informó: “Le tocó a Arrocha”. Karamañites preguntó si eso era bueno.



“No sé… muchos piensan que no pudo ser mejor”, respondió González, mientras los medios la vinculaban con Morgan & Morgan.

“Por favor niegue que tenga algo que ver con Morgan… si no Rómulo me va a matar… Ya Mulino dijo en TV que la demanda es de Morgan”, le dijo González. Ella le advirtió que en LinkedIn aparecía como asistente de la firma.

Más adelante, Karamañites le preguntó si Rómulo estaba molesto con ella, y él respondió: “Nooo… pero si se entera que yo redacté eso, va a ser trágico para mí”.

González y Karamañites también conversaron cuando la demanda fue admitida y quedó en manos del Procurador General como fiscal del caso. En ese punto, González le pidió que FOCO publicara la demanda en redes y que consiguiera gente que metiera alegatos a favor del recurso que ellos armaron.

La conexión se rompió cuando el Tribunal Electoral ratificó la candidatura de Mulino a una semana de las elecciones.



“Esos magistrados del TE dan pena… ese Guerra tiene cara de corrupto”, escribió González.

También atacó a las magistradas de la Corte: “Estas tipas… la peor que hemos tenido”.

Al conocerse los resultados que dieron como ganador a Mulino, Karamañites sintió el distanciamiento de González y anunció su renuncia a FOCO.