Los cinco puertos clave del Canal y quién manda en cada uno tras el fallo

Los cinco principales puertos de Panamá, ubicados en áreas adyacentes al Canal de Panamá, están bajo la lupa. Dos de ellos, operados desde hace casi tres décadas por una subsidiaria de CK Hutchison Holdings, de Hong Kong, cambiarán de manos luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión.

El fallo respondió a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general, Anel Flores, quien calificó el contrato como “leonino” y lesivo a los intereses de la Nación.

La decisión es inapelable y golpea directamente a los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).

La sentencia llega en medio de un clima geopolítico tenso. Estados Unidos, durante el 2025, mantuvo una campaña de presión señalando la presencia china en zonas estratégicas del Canal, una vía de 82 kilómetros por donde circula entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial.

En ese escenario, el conglomerado hongkonés había acordado vender su concesión en Panamá como parte de una transacción global de más de 40 terminales, valorada en 23.000 millones de dólares, a un consorcio liderado por BlackRock. Sin embargo, la operación quedó congelada por China en medio del pulso con Washington.

El presidente José Raúl Mulino anunció que los puertos de Balboa y Cristóbal irán a una nueva concesión, y que mientras se cumple el trámite de ejecución del fallo, ambos serán operados de forma transitoria por APM Terminals Panamá, filial del grupo AP Moller-Maersk (Países Bajos).

Durante el 2025, los cinco puertos cercanos al Canal movieron casi 10 millones de contenedores TEU, consolidando a Panamá como uno de los principales hubs logísticos de la región.

1.- Puerto de Manzanillo (MIT), Atlántico

El Puerto de Manzanillo (MIT), operado por la multinacional estadounidense SSA Marine, es el de mayor movimiento de contenedores del país, con más de 2,86 millones de TEU en 2025, según datos preliminares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Construido sobre una antigua base naval de Estados Unidos, funciona como terminal de trasbordo desde 1995 y tiene capacidad para 3,5 millones de TEU. SSA Marine opera más de 250 terminales en cinco continentes, incluyendo puertos en Panamá y Costa Rica.

2.- Puerto de Balboa, Pacífico

El Puerto de Balboa es operado desde 1997 por Panama Ports Company (PPC), perteneciente desde 2015 a CK Hutchison Holdings. Es el segundo puerto con mayor movimiento, con 2,67 millones de TEU en 2025, y capacidad anual de 5 millones.

El grupo Hutchison administra 53 puertos en 24 países, distribuidos en Asia, Europa, África, América y Australasia.

3.- Puerto de Colón, Atlántico

El Puerto de Colón (CCT) forma parte del Grupo Evergreen, de Taiwán, y opera desde 1997. En 2025 movilizó 1,73 millones de TEU, ocupando el tercer lugar a nivel nacional.

Ubicado en una antigua base militar estadounidense, tiene capacidad para 2,4 millones de TEU al año. Evergreen Marine Corporation maneja cerca de 240 puertos en 80 países.

4.- Puerto de Rodman, Pacífico

El Puerto de Rodman es operado por PSA Panama International Terminal, filial del grupo PSA International, con sede en Singapur. En 2025 movió 1,35 millones de TEU.

Inició operaciones en 2010 y puede manejar hasta 2,5 millones de TEU anuales. PSA participa en unas 40 terminales en 16 países.

5.- Puerto de Cristóbal, Atlántico

El Puerto de Cristóbal, también bajo CK Hutchison Holdings, cerró 2025 con 1,21 millones de TEU, siendo el quinto en movimiento del país. Tiene capacidad para 2 millones de TEU al año.