Los números hablan: los panameños no somos mala paga

Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian, indicó que antes de afirmar que los panameños somos mala paga, hay que revisar los números, los cuales dicen que no.

“El panameño paga bien sus deudas; solamente un porcentaje que está entre un 7 y un 10% tiene problemas para pagar esos compromisos a tiempo”, manifestó.

“Ahora, si tenemos 41.000 millones de dólares de deuda total en el sistema y tenemos 2.4 millones de personas que han sido reportadas, de las cuales 2.1 millones son panameños y 300.000 personas extranjeras. Si nosotros dividimos entre el total de personas la deuda, tenemos una deuda per cápita de 17.155 dólares. O sea, usted y yo, todos los que estamos en Panamá, le debemos a alguien 17.000 dólares”, expuso Cardellicchio en el programa dominical Debate Abierto.

Cardellicchio destacó que esa cifra puede llegar a ser alta si tomamos en cuenta cuál es el ingreso promedio de un panameño. “Sin embargo, lo que nosotros tomamos para medir si esa es una deuda sana o es una deuda preocupante, es la morosidad, ¿cuántas personas no cumplen? Y cuando vamos a ver que estamos entre 6.6 y 7% total, nos damos cuenta de que es un comportamiento muy aceptable, muy razonable”.

De hecho, señaló la gerente de APC Experian, hay otros países, como Colombia, que están en 25% de morosidad. “Entonces, ahí te das cuenta de que realmente el comportamiento del panameño es bueno y sí varía dependiendo de qué tipo de préstamo sea”, dijo.