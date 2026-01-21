Lucy no quiere "topón" de ley de Educación. Sin Calle Arriba o Calle Abajo

“Aquí no va a haber Calle Arriba ni Calle Abajo”. Con esa frase, bien panameña y directa, la ministra Lucy Molinar marcó la línea de cómo se quiere cocinar la nueva Ley de Educación.

Dijo que el tema educativo no puede convertirse en un ring político. Que no es una pelea de bandos ni de egos. Que lo que está en juego es el futuro de los estudiantes.

La titular del Meduca explicó que el Gobierno no está apurado en meterle mano a la ley actual. No quieren parches ni reformas hechas a la carrera.

El plan es construir una ley nueva, desde cero, con base técnica y diálogo social. Aclaró que el trabajo lleva semanas y que no será una norma para dejar contento a todo el mundo.

Molinar señaló que una ley educativa define el rumbo de generaciones completas.

Dijo que ese tipo de decisiones no se toman bajo presión ni por cálculo político. Insistió en que hacer las cosas bien toma tiempo, aunque genere ruido o incomodidad.

También bajó el tono frente a la Asamblea Nacional. Rechazó cualquier escenario de choque entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aseguró que no se busca confrontación ni pulso político.

Según explicó, en educación lo correcto debe estar por encima de intereses particulares.

Sobre el proceso, confirmó que el Meduca trabaja primero en un documento base. Ese texto se construye con distintos grupos y sectores. Luego será presentado tanto al Consejo de Gabinete como a la Asamblea Nacional para su discusión formal.

La intención es que todos hablen sobre el mismo papel y no en agendas separadas.

En paralelo, la Asamblea también avanza. La Comisión de Educación, Cultura y Deportes puso en marcha una hoja de ruta para debatir una reforma integral durante este año.

El diputado Jorge Bloise informó que habrá seis mesas de trabajo con ocho sectores participando. Se tocarán temas como calidad educativa, formación docente, financiamiento y descentralización.

Desde el Legislativo señalaron que el debate cobra fuerza tras el mensaje del presidente José Raúl Mulino, quien puso la educación como prioridad nacional. Esta misma semana arrancan mesas técnicas y conferencias con expertos.

El objetivo es revisar a fondo la Ley 47 de 1946 y sentar las bases de una legislación que responda al país de hoy.

Molinar hizo un balance del año pasado y habló del rediseño curricular y de la Ley Educativa, que inicia discusión este viernes en la Asamblea Nacional de Diputados.

