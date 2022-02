Madre denuncia discriminación hacia su hijo con discapacidad

Una familia pasó un pésimo momento la tarde de ayer, esto luego de asistir a un parque localizado en Costa del Este para pasar el rato con sus mascotas y ser casi sacados del lugar por el personal que no admitía personas que tuvieran algún tipo de discapacidad.

Marta Altarriba Torra narró a través de su Instagram lo que sucedió y afirma que se sintió indignada por la manera poco amable en la que fue tratada con su hijo que está en silla de ruedas

"Mi hijo se llamada Andrés Felipe, tiene 17 años, sufre parálisis cerebral, también epilepsia, gracias a Dios está controlado. Mi hija me invitó a un parque en Costa del Este, cerca a Town Center. Entonces tuvimos una triste confrontamiento con el encargado del lugar. Cuando entramos se acerca un señor muy grosero y nos dice que estaba prohibido las personas en silla de ruedas. Entonces me indigné, lo que me molestó fue el tono que lo dijo. Mi hijo no camina, no puede sosternerse solo. Vino con su perrita y que alguien venga y me que tenga que salir. Mi esposo me dijo que me calmara, pero dije que no me quedaría callada", dijo.

Según Marta, la situación le pareció muy irregular, esto porque la excusa que le dieron es que podía formarse una pelea entre los perritos y esto lo podría afectar, pues simplemente no se hacían responsables por lo que pasara.

"Mi hijo se ha sentido excluido, el señor nos invitó a irnos y dije que no me iba. Conozco a la señora Vivian Fernández de Torrijos que ha luchado por estas situaciones. Se ha avanzado muchísimo y no permitiré que mi hijo sea discriminado. Mi hija, yerno confrontaron la situación. Después que me alteré, dije que haría un video, el señor me dio la espalda, vino otro chico y fue el que quedó hablando", recalca.

En el video que publicó detalla que al final los dejaron quedarse a un lado y no generar problemas, sin embargo, esto no es excusa afirma Marta.

Asegura que no se quedará callada y luchará por los derechos de su hijo y otros que también tienen una discapacidad o están en sillas de ruedas. Destaca que esto pasa mucho en Panamá, por lo que no tolerará que suceda más.