Maiceros de Azuero inician siembra mientras esperan pagos adeudados

En medio de la incertidumbre, los productores de maíz de la región de Azuero han comenzado la siembra de la zafra 2024-2025, a pesar de que aún esperan el desembolso de más de ocho millones de balboas en incentivos, pagos correspondientes a la Ley de Granos y expedientes pendientes desde años anteriores.

Aproximadamente 800 productores de las provincias de Los Santos y Herrera aseguran que están trabajando “con las uñas” debido a los constantes retrasos en los trámites de pago.

Esta semana, se llevaron a cabo reuniones en Las Tablas con representantes de la Dirección Nacional de Fideicomisos, la auditoría interna del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y auditores de la Contraloría, encuentro que se tornó tenso por la falta de respuestas concretas.

Valentín Domínguez, presidente de los productores de maíz de Los Santos, expresó que “estamos sembrando sin dinero” y advirtió que cada vez les resulta más difícil cumplir con sus compromisos financieros.

"Hay muchas tierras que antes producían maíz y hoy están baldías porque no hay recursos", lamentó, y denunció que los expedientes han sido devueltos en varias ocasiones para "subsanar" sin una explicación clara.

José Villarreal, representante de la Cooperativa de Productores Santeños, también enfatizó que el dinero pendiente es vital para continuar con la producción.

"Esperamos que los expedientes sigan su trámite y el dinero llegue lo antes posible", afirmó. Los productores recalcaron que los atrasos no solo afectan la actual zafra, sino que también incluyen pagos acumulados de años anteriores, lo que ha mermado gravemente su capacidad de producción.

“Si el mensaje es que no sembremos y no produzcamos alimentos para los panameños, que lo digan. La situación es insostenible”, señalaron.

La falta de recursos y la incertidumbre sobre los pagos continúan afectando la estabilidad del sector agrícola en la región, con los productores exigiendo respuestas claras y soluciones inmediatas para garantizar la seguridad alimentaria en el país.