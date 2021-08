Mal manejo del procedimiento dejaría a Fiscalía sin pruebas en caso pinchazos

Panamá- Pruebas documentales del Ministerio Público presentadas en el Juicio Oral contra el expresidente de la República, Ricardo Martinelli por supuestos 'pinchazos telefónicos' siguen perdiendo fuerza.

Esto también queda sustentado en un documento presentado este lunes por el comunicador y analista político, Edwin Cabrera en su programa Panamá en Directo donde se detalla las razones por las cuales el juicio en contra el exmandatario panameño puede tener un resultado negativo para las intenciones de la Fiscalía.

"En el auto de proceder o escrito de acusación sección B pericial, la Fiscalía indica que el perito participó en diligencias de inspección ocular, pero el propio perito ha indicado que él no realizó ninguna pericial, por lo tanto solo puede dar testimonio de haber estado presente. No hay informe pericial, ni reporte", detalla el documento.

El escrito también indica que ante esto, "no hay forma de saber si los archivos se alteraron o no, o si son los mismos extraídos". Reitera que existen cinco características que deben tener las prueba, entre ellas, "que deben ser completas, confiable, creíbles, auténticas y admisibles. Si no son completas, no son confiables por tanto, dejan de ser creíbles y aunque pudieran ser auténticas no se sabe, dejan por tanto, de ser admisible", continuó Cabrera.

"En conclusión, el no observar el procedimiento para la obtención y preservación de las pruebas y evitar que los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) generaran informes periciales para cumplir con las normas establecidas sobre el manejo de las pruebas, condenó a la Fiscalía a que sus pruebas quedaran invalidadas para el uso durante el juicio", agrega el documento.