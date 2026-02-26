Nacional - 26/2/26 - 09:10 PM

Mandan a dormir a su casa a exrepre de Colón. Le cambian la medida cautelar

La detención preventiva quedó sin efecto y ahora deberá cumplir arresto domiciliario, bajo la figura de casa por cárcel.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

En audiencia de apelación, al ex representante de Cristóbal, Edgar Góndola, le fue modificada la medida cautelar

La detención preventiva quedó sin efecto y ahora deberá cumplir arresto domiciliario, bajo la figura de casa por cárcel.

Góndola había permanecido durante tres semanas en la cárcel transitoria de Tinajitas, mientras la Fiscalía anticorrupción adelanta las investigaciones por presuntos manejos de fondos de descentralización durante la pasada administración desde la junta comunal de Cristóbal.

La decisión no cierra el caso, solo cambia las condiciones bajo las cuales enfrentará la investigación. 

Góndola fue representante de Cristóbal en la administración pasada y es investigado por manejo de dinero en la junta comunal, junto al tesorero de esta junta, quien trabajaba con él.

Te puede interesar

¡Cataratón en Chiriquí mueve a 400 pacientes a cirugía inmediata!

¡Cataratón en Chiriquí mueve a 400 pacientes a cirugía inmediata!

 Febrero 26, 2026
Minsa saca del mercado demaquillante tras dejar lengua dormida y visión borrosa

Minsa saca del mercado demaquillante tras dejar lengua dormida y visión borrosa

 Febrero 26, 2026
Mandan a dormir a su casa a exrepre de Colón. Le cambian la medida cautelar

Mandan a dormir a su casa a exrepre de Colón. Le cambian la medida cautelar

Febrero 26, 2026
Balboa vuelve a moverse: APM Terminals acelera estabilización

Balboa vuelve a moverse: APM Terminals acelera estabilización

 Febrero 26, 2026
Alcaldesa Stefany Peñalba llama “bochinche” a lío por festival de cometas

Alcaldesa Stefany Peñalba llama “bochinche” a lío por festival de cometas

 Febrero 26, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil
Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas
¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó
La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple
Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida

Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida