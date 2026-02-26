Mandan a dormir a su casa a exrepre de Colón. Le cambian la medida cautelar

En audiencia de apelación, al ex representante de Cristóbal, Edgar Góndola, le fue modificada la medida cautelar.

La detención preventiva quedó sin efecto y ahora deberá cumplir arresto domiciliario, bajo la figura de casa por cárcel.

Góndola había permanecido durante tres semanas en la cárcel transitoria de Tinajitas, mientras la Fiscalía anticorrupción adelanta las investigaciones por presuntos manejos de fondos de descentralización durante la pasada administración desde la junta comunal de Cristóbal.

La decisión no cierra el caso, solo cambia las condiciones bajo las cuales enfrentará la investigación.

Góndola fue representante de Cristóbal en la administración pasada y es investigado por manejo de dinero en la junta comunal, junto al tesorero de esta junta, quien trabajaba con él.